الخميس 07-10-2021
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الخميس، 07-10-2021 02:19 م

بعد ان اكدت ان والدها لا ينفق عليها.. إليكم مصدر أموال نور عمرو دياب

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الوكيل الإخباري - أثارت إجابة نور دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، على سؤال أحد المتابعين الجدل، بعد أن صرّحت أن لا أحد يصرف عليها.

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إذ قالت أنها لم تحصل على مبالغ مالية من أهلها، وأوضحت أنها عصامية و"محدش بيصرف عليا"، مشيرة إلى أنها تحب أن تعتمد على نفسها وليس على أحد، حتى لو أهلها.


الجدير ذكره، أن نور التي تتحدث العربية، الإنجليزية، والإسبانية درست عددا من الإختصاصات وتحضر ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة كما انها تعمل كمصممة،عارضة أزياء، ومدونة.

 

المصدر - الفن 

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