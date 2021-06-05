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السبت، 05-06-2021 09:28 م

بعد بتر قدمه.. رسالة مؤثرة لشريف دسوقي من داخل المستشفى

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الوكيل الإخباري - وجه الفنان المصري، شريف دسوقي، رسالة إلى محبيه الذين يحاولون الاطمئان على صحته، بعد التدهور الذي طرأ عليها مؤخرا.

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وظهر دسوقي مع طفل ورجل وهو على سرير المستشفى، ويبدو أنهما من أقاربه، واكتفى بالقول: "الحمد لله".


وأصبح الفنان المصري محط اهتمام وسائل الإعلام وشبكات التواصل، بعدما أجريت له عملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه في أواخر مايو الماضي.


ولقي دسوقي دعما ومساندة من نجوم الفن في مصر، كما عبر كثيرون عن تعاطفه إزاء المحنة التي يمر بها. 

 

ووجه رسالة شكر لكل فناني الإسكندرية: "وقفوا بجنبه ولم يتركوه لحظة، لابد أن نشكرهم على جهدهم خلال الساعات الأخيرة، فالفنانين دومًا عونًا لبعضهم البعض".


واشتهر شريف دسوقي بدوره في مسلسل "بـ100 وش" في دور سباعي، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة يحيى الفخراني.

 

المصدر - سكاي نيوز 


 




 

 


 

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