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الأربعاء، 03-08-2022 04:44 م

بعد بلاغ شيرين .. النيابة العامة المصرية تصدر قراراً بحق حسام حبيب

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الوكيل الإخباري-أصدرت النيابة العامة المصرية، قراراً جديداً بشأن طلب الفنانة شيرين عبد الوهاب بمنع طليقها الفنان حسام حبيب من السفر، بعد تقدمها ببلاغ ضده اتهمته فيه بسرقتها وضربها.

ورفضت النيابة العامة طلب شيرين عبد الوهاب في البلاغ الذي تقدمت به رسميا، ووفقا لموقع القاهرة 24 فقد قررت النيابة أنه سيتم استكمال التحقيق في البلاغات والاتهامات المتبادلة بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب على خلفية تبادل السب والقذف فيما بينهما.

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وكان المستشار جميل سعيد، محامي حسام حبيب، تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد شيرين عبد الوهاب، لاتهامها بالسب والقدح والذم، كما تقدمت شيرين عبد الوهاب بعدة بلاغات ضده، واستمعت جهات التحقيق الخميس الماضي، إلى أقوالها والتي قالت فيها إنها تتهمه بالنصب عليها وسرقة أموالها.

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