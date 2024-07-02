بعد تأجيلات متكررة.. فيلم "الجواهرجي" يعرض في هذا التوقيت!

الوكيل الإخباري-

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استقرت الجهة المنتجة لفيلم "الجواهرجي" على موعد نهائي لعرضه سينمائيًا بعد تأجيلات متعددة، إذ سيعرض الشهر المقبل ضمن موسم أفلام الصيف 2024.ويجمع "الجواهرجي" بين محمد هنيدي ومنى زكي للمرة الثانية، بعد 26 عامًا على ظهورهما معًا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي عرض عام 1998، وحقق نجاحًا كبيرًا.فيلم "الجواهرجي" يضم عدة نجوم إلى جانب هنيدي ومنى زكي منهم: لبلبة وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويقوم هنيدي في الفيلم بدور الجواهرجي، بينما تؤدي منى زكي دور زوجته.