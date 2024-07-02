الثلاثاء 02-07-2024
الوكيل الاخباري
 

توجيه هذه التهم لشخص قام بتصوير ونشر فيديو حادث الدهس في شارع الأردن

ولي العهد يعزي رئيس هيئة الأركان المشتركة

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية ونسائية وشبابية

الحكومة : نسبة مقاعد مجلس النواب الحزبية ستزيد

مؤتمر صحفي للإعلان عن قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني غداً

مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في نيويورك

بين 400 قط .. شاهد ملكة جمال القطط في العراق 2024

الحكومة : لا نتدخل في الانتخابات

الحكومة توجه رسالة للمواطنين بشأن الانتخابات المقبلة

أمين عمان يصدر تعميماً صارماً ويتعهد بتطبيق أشد العقوبات

الثلاثاء، 02-07-2024 03:58 م

بعد تأجيلات متكررة.. فيلم "الجواهرجي" يعرض في هذا التوقيت!

202472125059497VT


الوكيل الإخباري- استقرت الجهة المنتجة لفيلم "الجواهرجي" على موعد نهائي لعرضه سينمائيًا بعد تأجيلات متعددة، إذ سيعرض الشهر المقبل ضمن موسم أفلام الصيف 2024.اضافة اعلان


ويجمع "الجواهرجي" بين محمد هنيدي ومنى زكي للمرة الثانية، بعد 26 عامًا على ظهورهما معًا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي عرض عام 1998، وحقق نجاحًا كبيرًا.

فيلم "الجواهرجي" يضم عدة نجوم إلى جانب هنيدي ومنى زكي منهم: لبلبة وأحمد صلاح السعدني وتارا عماد، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويقوم هنيدي في الفيلم بدور الجواهرجي، بينما تؤدي منى زكي دور زوجته.

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
195918

وائل كفوري يستعد لحفل "كامل العدد" في قرطاج

436609_12_1719864158

"الثقافة" تستجيب لنبض المواطنين.. مهرجان جرش.. صبغة وطنية تعكس التضامن مع غزة

8178ce85f7f60a26a8c780c7cb7bd87e

مهرجان جرش يعود بنجوم المقاومة والصمود

668392ed4236047d074b5ecc

بالفيديو.. عبدالله الرويشد يظهر على كرسي متحرك في ألمانيا

2024721611750EG

بين الدراما والموسيقى.. يوسف الخال يكشف أحدث أعماله

222

تفاصيل حفل زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة