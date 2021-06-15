الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

خلال عمليتين.. المكافحة تضبط تجار ومروجي مخدرات بحوزة أحدهم أسلحة نارية.. صور

نقيب المطاعم لـ الوكيل : الإجراءات الصارمة تحد من الإقبال على الأراجيل - صور

اعتداءات على خط المياه الرئيسي الناقل للواء الشونة.. وفرق الرقابة تتدخل.. صور

القدس .. 'مسيرة الأعلام' خلال ساعات والاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية

اشتراط تلقي جرعة واحدة من اللقاح لدخول البترا من الشهر المقبل

إصدار 145 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا

الزرقاء: ضبط ثلاثيني مصاب بكورونا لم يلتزم بالحجر المنزلي

الملك يوجه ببرنامج اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع

الصحة لـ الوكيل : البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال قريبا

الأوبئة: فحوصات كورونا الإيجابية وصلت الأسبوع الخامس أقل من 2%

الثلاثاء، 15-06-2021 12:43 م

بعد تراجع حدة كورونا.. أميتاب باتشان يعود لتصوير فيلمه Goodbye - صورة

1-1365887


الوكيل الإخباري - فيما يبدو أن بوليوود تعود للعمل مجددًا وسط تراجع حدة الـ COVID-19 في مومباي، حيث تستأنف صناعة السينما العمل، ويأتي ذلك بعد أسبوع من سماح حكومة ولاية ماهاراشترا استئناف أنشطة صناعة السينما والتلفزيون الإنتاجية.

اضافة اعلان

 

وبحسب موقع "TV9news" قبل أن ينضم كل من الميجا ستار "أميتاب باتشان" و"نينا جوبتا" إلى فرقة الإستديوهات لإستئناف تصوير فيلمهما القادم Goodbye ، لجأ النجمان إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن سعادتهما بالعودة إلى العمل الذي توقف بسبب الموجة الثانية من الوباء منذ شهر إبريل. وقد انتقل "باتشان" إلى إنستغرام ونشر صورة سيلفي مع قناع ليعلن أنه سيعود إلى العمل.


 

في المنشور كتب "باتشان": "السابعة صباحًا ... القيادة إلى العمل ... اليوم الأول للتصوير بعد الإغلاق الثاني باستخدام قناع بانجولين .. كل يوم وبطريقة دائمة ستتحسن الأمور بشكل أفضل وأفضل."


بينما شاركت "نينا جوبتا" مقطع فيديو على Instagram وهي تدخل عربة التحضير مع تعليق بسيط كتب عليه: "الرجوع للتصوير".


وتعليقًا على المنشور ، كتبت الممثلة "ديفيا شيث شاه": "لا وقت لقول وداعا."
سينضم للفيلم - من إنتاج شركة Reliance Entertainment - أيضًا نجمة الجنوب "راشميكا ماندانا".

 

المصدر - سيدتي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5a5bf621-10b4-4724-9778-d661accc5011

رضوى الشربيني تستذكر والدتها الراحلة بيوم ميلادها

4991069_1611323233

بالفيديو .. محمد رمضان يشوق متابعيه لاغنيته الجديدة

نسرين طافش (2)

نسرين طافش تثير ضجة بجمالها .. وهذا ما قالته - فيديو

173-151411-actor-ned-petty-oscar-nominee-dies_700x400

وفاة الفنان الامريكي نيد بيتي عن عمر يناهز ال ٨٣ عاماً

9535352_1583409392

بعد ان تنازل عن جنسيته .. الفنان خالد المريخي يُحرم من حضور جنازة والدته

102020510954138467155

عودة بسمة وهبة بفكرة مثيرة للجدل

أخبار متعلقة
أمير-كرارة

أمير كرارة يكشف عن طرح جزء ثاني من فيلم "كازبلانكا"

جانا عمرو دياب3

أول تعليق لطليقة عمرو دياب على مرض ابنتها جانا

reed

أول تعليق للفنان الكويتي داود حسين بعد تعرضه للسرقة

al.watar-290820-1

ابنة الفنانة دوللي شاهين تثير ضجة بملامحها الجميلة .. صور

باسم-رزق

باسم رزق يعبر عن عدم رضاه لما وصل اليه الوضع الفني

the-haircut-jennifer-aniston-regrets-the-most-isnt-what-you-think

جينيفر انيستون تشارك متابعيها تصميمها المفضل في friends