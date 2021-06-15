بعد تراجع حدة كورونا.. أميتاب باتشان يعود لتصوير فيلمه Goodbye - صورة

الوكيل الإخباري - فيما يبدو أن بوليوود تعود للعمل مجددًا وسط تراجع حدة الـ COVID-19 في مومباي، حيث تستأنف صناعة السينما العمل، ويأتي ذلك بعد أسبوع من سماح حكومة ولاية ماهاراشترا استئناف أنشطة صناعة السينما والتلفزيون الإنتاجية.



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وبحسب موقع "TV9news" قبل أن ينضم كل من الميجا ستار "أميتاب باتشان" و"نينا جوبتا" إلى فرقة الإستديوهات لإستئناف تصوير فيلمهما القادم Goodbye ، لجأ النجمان إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن سعادتهما بالعودة إلى العمل الذي توقف بسبب الموجة الثانية من الوباء منذ شهر إبريل. وقد انتقل "باتشان" إلى إنستغرام ونشر صورة سيلفي مع قناع ليعلن أنه سيعود إلى العمل.





في المنشور كتب "باتشان": "السابعة صباحًا ... القيادة إلى العمل ... اليوم الأول للتصوير بعد الإغلاق الثاني باستخدام قناع بانجولين .. كل يوم وبطريقة دائمة ستتحسن الأمور بشكل أفضل وأفضل."



بينما شاركت "نينا جوبتا" مقطع فيديو على Instagram وهي تدخل عربة التحضير مع تعليق بسيط كتب عليه: "الرجوع للتصوير".



وتعليقًا على المنشور ، كتبت الممثلة "ديفيا شيث شاه": "لا وقت لقول وداعا."

سينضم للفيلم - من إنتاج شركة Reliance Entertainment - أيضًا نجمة الجنوب "راشميكا ماندانا".

المصدر - سيدتي