بعد تصدر المسلسل منصات البحث .. ما معنى كلمة ستيلتو ؟

الوكيل الإخباري-بعد الإعلان عن المسلسل السوري الجديد الذي تم إنتاجه هذا العام في عام 2022 م، أثار اسم المسلسل ستيلتو فضول العديد من رواد الإنترنت، بسبب معنى اسم هذه السلسلة غير مألوف، ولا يوجد مسلسل درامي آخر تم ذكره سابقًا وبالتالي يبحث كثير من الناس من خلال محركات البحث عن معناه.

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ستيلتو هي بمعنى كلمة خنجر ، والخنجر أداة كانت تستخدم في الماضي في العديد من الثقافات أثناء الحروب، دائما ما حمله الرجال معهم لسهولة حمله واستخدامه للدفاع عن أنفسهم في أوقات الحاجة، والخنجر يدل على قوة وجرأة مرتديه.



وتدور احداث مسلسل Stiletto حول بعض الاصدقاء الذين التقوا بعد انفصال استمر لسنوات، وتبدأ احداث المسلسل في الماضي عندما كان الاصدقاء لا يزالون أطفالا وبشكل أدق في مباني المدرسة التي درسوا فيها حيث تعرضوا لأحداث مأساوية بعدما انشغل به كل منهم في حياته الشخصية، بعد سنوات قليلة، يلتقي الأصدقاء الثمانية الذين أصبحوا صغارًا مرة أخرى، الأمر الذي يعيد المشاكل السابقة مرة أخرى، حيث يُقتل شخص في حفلة أقيمت في قصر رجل أعمال في ظرف مثير وغامض، ويتم التقاط قصة المسلسل، من العمل التركي الأصلي الذي كان بعنوان “Ufak Tefek Cinayetler”، أو “Little Crimes” الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2017.



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