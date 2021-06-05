بعد تعرضه لحادث مروع .. ريما نجيم تكشف مصير ابنها

الوكيل الإخباري - على حسابها على "تويتر"، كشفت الإعلامية ريما نجيم أنّ نجلها كان بين الشابين اللذين بقيا على قيد الحياة في حادث جعيتا المروع أمس.
وغرّدت نجيم فجراً قائلةً: "واحد من الشابين كان إبني ونجا هوّ ورفيقو بأعجوبة
الله ترأف فيني وردّلي ياه …
شكراً ياربّ
للحديث تتمة عن طريق الموت
بجعيتا والامكانيات البدائية لدى الدفاع المدني واندفاعن وشجاعتن كتّر خيرن
والمستشفيات مقطوعة من إبر الكزاز وكتير ادوية
لعنة الله ع هيك دولة".
وظهر أمس، سقطت سيّارة على متنها شابّين في الوادي الذي يفصل بين جعيتا ونهر الكلب.
المصدر- لبنان 24