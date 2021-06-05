السبت 05-06-2021
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السبت، 05-06-2021 10:52 ص

بعد تعرضه لحادث مروع .. ريما نجيم تكشف مصير ابنها

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الوكيل الإخباري - على حسابها على "تويتر"، كشفت الإعلامية ريما نجيم أنّ نجلها كان بين الشابين اللذين بقيا على قيد الحياة في حادث جعيتا المروع أمس. 

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وغرّدت نجيم فجراً قائلةً: "واحد من الشابين كان إبني ونجا هوّ ورفيقو بأعجوبة

 

الله ترأف فيني وردّلي ياه …
شكراً ياربّ
للحديث تتمة عن طريق الموت
بجعيتا والامكانيات البدائية لدى الدفاع المدني واندفاعن وشجاعتن كتّر خيرن
والمستشفيات مقطوعة من إبر الكزاز وكتير ادوية
لعنة الله ع هيك دولة". 

 

 

وظهر أمس، سقطت سيّارة على متنها شابّين في الوادي الذي يفصل بين جعيتا ونهر الكلب. 

 

 

المصدر- لبنان 24  

 



 




 




 

 


 

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