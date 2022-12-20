بعد تعرضه لوعكة صحية .. ابن الفنان محمد عبده يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده

الوكيل الإخباري-تعرض "فنان العرب" النجم الكبير محمد عبده لوعكة صحية في الأيام الماضية، وكشف نجله عبدالرحمن تفاصيلها عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر".



عبدالرحمن كتب ردًا على أحد متابعيه سأله عن حالة والده، قائلا "تكفي يا عبدالرحمن طمنا على الوالد وكيف صحته هو تعرض لوعكة صحية الف لا بأس عليه وجعل عمره طويل"، ليرد الأول "الوالد بخير وبأتم صحة ولله الحمد. جاته فقط أنفلونزا حادة وتعافى منها".



الجدير بالذكر أن شهر نوفمبر الماضي أحيا الفنان محمد عبده سهرة من سهرات موسم الرياض، ونقلتها شاشة MBC مصر، في تمام التاسعة مساءً على الهواء من الرياض.



وقدم فنان العرب في الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي تطرب جمهوره.

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