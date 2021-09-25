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السبت، 25-09-2021 11:01 ص

بعد حادثة ماجدة الرومي في جرش.. قرار مفاجئ لحفلة جورج وسوف

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الوكيل الإخباري - بعد حادثة المطربة اللبنانية ماجدة الرومي على مسرح جرش، إتخذ القائمون على المهرجان قراراً ليبقوا مستعدين لأي ظرف طارئ.

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فيستقبل الليلة مهرجان "جرش" للثقافة والفنون، للمرة الأولى منذ 18 عاما، الفنان السوري جورج وسوف، وأعلن أيمن سماوي مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون عن استعدادات المهرجان قبل حفل الليلة، فسيكون هناك سيارات إسعاف و 3 عيادات طبية بالإضافة الى أطباء، ممرضين ومسعفين للتعامل مع أي حالة طارئة للفنانين أو الجمهور.

 

وكانت تعرضت ماجدة الرومي لموقف صعب خلال حفلها على مسرح جرش وفي التفاصيل فقدت ماجدة توازنها وأغمي عليها بسبب هبوط في الضغط خلال تأديتها أغنيتها "أحبك جداً".


وفور شعورها بالوعكة، ساعدها أحد الموسيقيين وحملها الى خارج المسرح، لتستريح خلف الكواليس لحوالى 10 دقائق وتعود إلى محبيها الذين انتظروها بقلق.

 

المصدر - الفن 

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