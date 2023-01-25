بعد حكم القضاء النهائي .. رشوان توفيق يبكي على الهواء ويوجه رسالة لابنته

الوكيل الإخباري- بعد جدل كبير، قضت محكمة استئناف عالي جنوب القاهرة، مساء الثلاثاء، برفض استئناف آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى التي طالبت فيها بإلغاء عقد بيع والدها النجم المصري فيلا بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.



وفي أول تعليق للنجم المصري على الحكم الصادر لصالحه ضد ابنته، ضمن القضايا القائمة بينهما، أكد أنه كان متأكدا من صدور القرار لصالحه لأن القضاء المصري عادل ولن يظلم أحدا، وقال في مداخلة تلفزيونية: "كنت أتوقع الحكم لأنني بين يدي القضاء المصري العادل، وأي شيء أولادي يملكونه هو نتاج شقائي وعملي لمدة 62 سنة، لكن هناك قوة تسيطر على ابنتي".

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وأضاف: "كل شيء قمت به كان لحمايتها، لأن القوة المسيطرة عليها تدفعها للتنازل عن فيلا لابنها".



وكشف عن وجود قضايا أخرى بينهما وقال: "توجد قضية ثانية خاصة بشهادات ادخار اشتريتها باسم ابنتيّ آية وهبة، على أساس إذا حصلت وفاتي قبل وفاة زوجتي تعيش منها، لكن وفاة زوجتي حصلت قبلي، وبناء على ذلك أنا أعيش من فائدة شهادة هبة ومعاشي، والقوة المسيطرة على آية دفعتها لإلغاء التوكيل بالنسبة لي، رغم وجود توقيعات من بناتي والقوة المسيطرة على آية بأن هذه الشهادات ملكي".



وتابع "لا يمكن أن أخرج من هذه الدنيا وأنا ظالم لابنتي، وأنا أعرف أنها طيبة وشخصيتها ضعيفة، وتوجد قوة مسيطرة عليها، أنا مستعد أعطيها كل شيء بشرط أن لا تتنازل عن ما أعطيه لها لابنها أو لأي مخلوق".





لها



