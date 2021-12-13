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الإثنين، 13-12-2021 01:21 م

بعد حلاقة شعرها... نصيحة شيرين عبد الوهاب للسيدات

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الوكيل الإخباري - حلّت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ضيفةً على قناة أبو ظبي الفضائية في حوار على هامش وجودها هناك لإحياء حفل، حيث وجّهت نصيحة لكل جمهورها من السيدات، وذلك تعليقاً على حلق شعرها بالكامل، حيث اتخذت هذا القرار بعد انفصالها عن حسام حبيب بسبب سوء حالتها النفسية.

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وقالت شيرين في تصريحاتها إنها مرت بحالة نفسية سيئة جداً، لذا قرّرت حلق شعرها، وهي تعمّد الى ذلك كلما تعرّضت لضغط نفسي... وأضافت: "الشعر زينة الست، بس أنا مجنونة ومحدّش يقلّدني، وأنا كل ما بتعرض لاكتئاب بشيل شعري، وعلى قد الاكتئاب على قد ما بشيل شعري".

وشكرت شيرين جمهورها الذي يساندها دائماً، وأكدت أنها تودّع الحب والكسل في 2022، وتتمنّى أن يوفقها الله في عملها ورعاية ابنتيها.

 

المصدر - لها 

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