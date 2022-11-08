بعد خروجها من المصحة النفسية.. هذا ما ستفعله شيرين عبد الوهاب

الوكيل الإخباري - تفكر الفنانة شيرين عبد الوهاب جديا خلال الساعات المقبلة في تحضير أوراقها للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل النقاهة والاستجمام قبل العودة لاستكمال نشاطها الفني في القاهرة، بحسب ما ذكرت مجلة "لها”.



ومنذ أن خرجت من المصحة النفسية التي مكثت بها لمدة 20 يوما للعلاج من الإدمان، عادت شيرين إلى منزلها الجديد الذي أخذت منه، رفقة محاميها ياسر قنطوش، وتلقت خلال تلك الفترة عدة مكالمات من بينهم زوجها السابق حسام حبيب، ومصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والفنان أحمد سعد، وزوجته علياء، والإعلامي عمرو أديب.



وأفادت مجلة "لها” أن الفنانة منة شلبي كانت قد عرضت على شيرين قبل إجبارها على دخول المصحة النفسية، أن تسافر رفقتها للنقاهة في إحدى الدول الأوروبية من أجل العلاج، ولكن شيرين رفضت وقتها بسبب تحضيرها لحفلها الغنائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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