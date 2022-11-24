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الخميس، 24-11-2022 03:24 م

بعد خضوعها لجراحة طبية كبرى .. مصدر يكشف الحالة الصحية لأنغام

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الوكيل الإخباري-كشفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن تطورات الحالة الصحية للنجمة أنغام بعد الأزمة التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية، واضطرتها الدخول إلى المستشفى وخضوعها لعملية جراحية كبيرة.

وقالت نادية مصطفى لـ "اليوم السابع" إن الفنانة أنغام موجودة خلال الفترة الحالية ومنذ عدة أيام في أحد المستشفيات لاستكمال علاجها بعد إصابتها فيما يعرف بـ "تمدد الأمعاء"، وأنه سيتم تشخيص جديد لحالتها ، مشيرة أن على الجميع عدم نشر أخبار كاذبة عن حالتها الصحية وانتظار شفائها من المرض وإعلانها عن التفاصيل بنفسها أو من خلال إدارتها.

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وكانت الفنانة أنغام تعرضت لأزمة صحية طارئة، حسب ما جاء في البيان الصادر عن إدارة أعمالها، حيث قال البيان: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".


 




 

 


 

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