بعد خضوعه لجراحة بالقولون رسالة منة فضالي لـ نضال الشافعي - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصري منة فضالي عبر صفحتها الخاصّة على موقع التوصال الإجتماعي صورة للمثل المصري نضال الشافعي بعد تعرضه لوعكة صحيّة أدخل على إثرها إلى المستشفى وإستغلتها لمهاجمة الوسط الفني وكتبت: نضال مش بس زميل لا أخ وصاحب بجد وبحبه وبحترمه جدا وكل الناس بتحبه وبتحترمه.

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وأضافت: معروف عن نضال إنه هادي ومؤدب بزيادة والناس بتستغل ده للأسف، اللي حصل لنضال نتيجة زعل وانفعال وصلوا لعملية كبيرة في القولون علشان الشغلانة اللي احنا فيها اللي الناس فاكره ان حياتنا مرفهة بس - لا - احنا بنشوف الوحش أكتر والله مش لازم نوريكم غير الجانب الكويس للأسف، ادعوا له يقوم بالسلامة، ربنا يشفيك يا صاحبي وتقوم بالسلامة، ويخف من عليك وترجع لبيتك ومراتك القمر وعيالك وجمهورك اللي بيحبك.



وفي التفاصيل، تعرض نضال الشافعي لوعكة صحية خطيرة، أجرى على أثرها عملية جراحية لاستئصال القولون، الذي انفجر بسبب الضغط العصبي أثناء تصوير فيلمه الجديد ميني بار.





المصدر - الفن