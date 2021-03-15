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الإثنين، 15-03-2021 11:24 ص

بعد دورها في البرنس 'فدوى' بطلة مسلسل جديد في رمضان.. شاهد

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الوكيل الاخباري - روجت الفنانة روجينا من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، والذي يعد البرومو الدعائي الأول لمسلسلها "بنت السلطان"، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى لها، بعد عدة أعمال قامت فيها بادوار ثانية وثالثة، ومن المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.

وقالت روجينا: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. حلم انتظرته سنين، شقيت وتعبت عشان أحققه ماكنش عندي غير الثقة في ربنا وموهبتي، شكراً يارب شكراً لكل اللي ساهم في وصولي لتحقيق حلمي من بداياتي إلى هذه اللحظة".

وأضافت: "شكراً أيمن سلامة، شكراً أحمد شفيق، رفقاء الرحلة، شكراً ممدوح شاهين على مجهودك وحبك للمشروع، شكراً للسند والحبيب وصاحب الفضل بعد ربنا أشرف زكي .. بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب".

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المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول عديد من المواقف التي تقع فيها روجينا.


يذكر أن آخر أعمال روجينا كان مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان وأحمد زاهر ومجموعة كبيرة من النجوم، وحققت من خلال شخصية فدوى التي قدمتها في المسلسل نجاحاً كبيراً لفت إليها الأنظار.

 


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