بعد زج اسمها في خلافه مع ميريام فارس .. فارس كرم يوجه رسالة لـ لطيفة التونسية والأخيرة ترد !

الوكيل الإخباري-توجه الفنان اللبناني فارس كرم برسالة للفنانة لطيفة التونسية من خلال منشور شاركه عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي.

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وبالتفاصيل كتب فارس برسالته:"انتِ فنانة كبيرة وانتِ حبيبة قلبي وغالية عليي وانا بكبر بس يكون اسمي حدّ اسمِك ومع تاريخِك اللي بشرّفني وانت بتعرفي كتير منيح مدى تقديري واحترامي لالك".



لتجيبه لطيفة:"انا بحبك جداااااا وبحترمك جدا ربنا يوفقك فى حياتك ويحفظلك اهلك وينجحك فى شغلك ياحبيبي"، وأضافت لطيفة إيموجي قلب للتعبير عن حبها لفارس.

لاقى المنشور إنتشاراً بين المتابعين الذين تفاعلوا معه بشكل لافت.

وكان قد تسرب تسجيل صوتي للفنان فارس كرم قائلا فيه أن ميريام فارس لم تكن تريد الفنانة لطيفة التونسية في الحفل التي كان من المقرر ان يقيمه الفنانان في السعودية وقال :"ما بدها لطيفة وانا ما اخدت ولا عطيت قلت انا بطيخ يكسر بعضوا".





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