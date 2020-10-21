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الأربعاء، 21-10-2020 12:37 م

بعد ساعات على انتحار زوجته.. حريق يلتهم منزل الفنان جلال الزين

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الوكيل الإخباري _ كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" عن تعرض منزل الفنان العراقي جلال الزين لحريق هائل بعد ساعات قليلة من انتحار زوجته نور الجبوري، داخل المنزل بإطلاق الرصاص على نفسها.

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واشارت العيدان الى ان أقارب زوجة الفنان العراقي وراء هذا الحريق بعد انتحار ابنتهم، حيث انها ارفقت الفيديو بتعليق قالت فيه : "إحراق منزل الفنان جلال الزين من قبل عشيرة زوجته بعد انتحارها داخل المنزل".

 

 

 

المصدر :فوشيا 

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