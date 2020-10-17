بعد ساعات من زفافه .. نجل فضل شاكر يدخل المستشفى - صورة

الوكيل الاخباري - نُقل نجل الفنان اللبناني فضل شاكر إلى أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بعد ساعات من حفل زفافه الذي أقيم منذ أيام.
ونشر محمد فضل شاكر صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي من داخل غرفته في المستشفى، وعلق أن سبب وعكته هو تعرضه للحسد.
اكلنا عين والله pic.twitter.com/bNEarcoLy1— محمد شاكر (@MohamedChaker) October 14, 2020
وكتب محمد شاكر مع صورته: "أكلنا عين والله".
وكتب في صورة أخرى يظهر فيها وهو مستلقي على السرير: "الحمدالله على كل حال".
#محمد_شاكر.. من حفل زفافه إلى المستشفى! والنجم يصرح: "أكلنا عين"..— زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) October 15, 2020
للتفاصيل:https://t.co/fc43MyRFnz#مشاهير#زهرة_الخليج_تلهمنا#زهرة_الخليج_أكتوبر2020@MohamedChaker pic.twitter.com/zI5317Mihh
واقتصر الحفل على عدد محدود من أقارب العروسين، عملاً بقواعد السلامة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
ووفق بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن فضل شاكر لم يتمكن من حضور زفاف نجله محمد بسبب وضعه القضائي، ولكنه عوّض غيابه بتقديم أغنية خاصة للعروسين.
المصدر : سبوتنك