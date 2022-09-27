بعد سوريا .. قطر تنفي اقامة حفل لمحمد رمضان على أرضها

الوكيل الإخباري-تلّقى الفنان المصري محمد رمضان ضربة جديدة إذ نفت وزارة الثقافة القطرية ترخصيها اقامة حفل له في العاصمة الدوحة، رداً على اعلانه في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.



وكان قد نشر رمضان صورته خلال توقيعه عقد الحفل مع أحد المنتجين، معلقاً بقوله: "وأخيراً أقوى حفلة في قطر الشقيقة الغالية بإذن الله الخامس والعشرون من تشرين الثاني (نوفمبر)، أشوفكم على خير وتمنياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق أميراً وشعباً".

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بدورها وزارة الثقافة القطرية ردت في منشور جاء فيه: "نشكركم على استفساراتكم، ونود التنبيه أن الوزارة لم تعط أي رخصة لإقامة الحفل".

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