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السبت، 01-05-2021 10:36 ص

بعد شائعات وفاته.. أول صورة للإعلامي زاهي وهبي من المستشفى

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الوكيل الاخباري - ظهر الإعلامي اللبناني زاهي وهبي في أول صورة له من داخل المستشفى في العاصمة اللبنانية بيروت بعد شائعات وفاته.

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ونشرت زوجة وهبي الإعلامية رابعة الزيات، الجمعة، صورة تجمعها بزوجها من داخل المستشفى على حسابها في موقع تويتر.


وطمأنت الزيات بأن زوجها يتماثل للشفاء، موجهة الشكر إلى الأطباء في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.

 


 وكان زاهي وهبي أعلن عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه شارف على الشفاء من الفيروس، متمنيًا ألّا يصيب أي إنسان.


إلا أن حالته ساءت بعد ذلك وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع للتنفس الصناعي لمدة أيام، شهدت تردد شائعات بوفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن زوجته اليوم تماثله للشفاء.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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