بعد شائعات وفاته.. أول صورة للإعلامي زاهي وهبي من المستشفى

الوكيل الاخباري - ظهر الإعلامي اللبناني زاهي وهبي في أول صورة له من داخل المستشفى في العاصمة اللبنانية بيروت بعد شائعات وفاته.
ونشرت زوجة وهبي الإعلامية رابعة الزيات، الجمعة، صورة تجمعها بزوجها من داخل المستشفى على حسابها في موقع تويتر.
وطمأنت الزيات بأن زوجها يتماثل للشفاء، موجهة الشكر إلى الأطباء في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.
الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء— Rabia Zayyat (@rabiazayyat) April 30, 2021
شكراً يا رب،
شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،
شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة
محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي
ليحفظكم الله جميعاً #زاهي_وهبي pic.twitter.com/z8kl0NkrnX
إلا أن حالته ساءت بعد ذلك وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع للتنفس الصناعي لمدة أيام، شهدت تردد شائعات بوفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن زوجته اليوم تماثله للشفاء.
المصدر : سبوتنك