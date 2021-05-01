بعد شائعات وفاته.. أول صورة للإعلامي زاهي وهبي من المستشفى

الوكيل الاخباري - ظهر الإعلامي اللبناني زاهي وهبي في أول صورة له من داخل المستشفى في العاصمة اللبنانية بيروت بعد شائعات وفاته.

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ونشرت زوجة وهبي الإعلامية رابعة الزيات، الجمعة، صورة تجمعها بزوجها من داخل المستشفى على حسابها في موقع تويتر.



وطمأنت الزيات بأن زوجها يتماثل للشفاء، موجهة الشكر إلى الأطباء في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.





شكراً يا رب،

شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،

شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة

محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي

ليحفظكم الله جميعاً pic.twitter.com/z8kl0NkrnX الحمد لله زاهي يتماثل للشفاءشكراً يا رب،شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبةمحبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنويليحفظكم الله جميعاً #زاهي_وهبي April 30, 2021

وكان زاهي وهبي أعلن عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه شارف على الشفاء من الفيروس، متمنيًا ألّا يصيب أي إنسان.



إلا أن حالته ساءت بعد ذلك وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع للتنفس الصناعي لمدة أيام، شهدت تردد شائعات بوفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلن زوجته اليوم تماثله للشفاء.

المصدر : سبوتنك



