الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

22.3 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة في الثلث الأول

مدعي عام جنايات سابق يكشف عن العقوبة التي تنتظر قاتل الطالبة ايمان

الامن : التحقيق في مقتل الطالبة الجامعية والبحث عن القاتل ما زال جاريا

الامن يكشف تفاصيل العثور على جثة شاب مصاب بطعنات في طبربور

الخارجية تدين الهجمات الإرهابية على مالي

الملك يصل إلى أبو ظبي في زيارة عمل

وزارة الأوقاف: استبعاد الحاج المصاب بكورونا من السفر

الامن العام ينفي إلقاء القبض على قاتل الطالبة ايمان

الكهرباء الوطنية تقترض 100 مليون دينار

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه بالكرك والاغوار

الخميس، 23-06-2022 03:43 م

بعد شائعات وفاته بنوبة قلبية .. أول تعليق للفنان رشيد عساف

WhatsApp Image 2022-06-23 at 3.43.03 PM


الوكيل الإخباري-استغرب النجم السوري رشيد عساف الأخبار المتداولة حول وفاته والتي انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين السابقين.

اضافة اعلان

 

وقال رشيد عساف في حديث خاص لـموقع "سيدتي ": أنا بخير وصحة جيدة والحمد لله ولا أعرف هدف مطلقي الشائعات وما يجنونه من الأخبار الملفقة".


وأوضح رشيد أنه علم بالخبر من الأصدقاء والمحبين الذين تواصلوا معه للاطمئنان عليه بعد انتشار شائعة وفاته.


وعن جديده أكد رشيد في حديثه لـ "سيدتي " أنه بصدد المشاركة بعمل جديد رافضاً الكشف عن التفاصيل المتعلقة به حتى تتم الأمور بشكل كامل.

وكانت انتشرت عبر السوشال ميديا أخبار عن وفاة النجم السوري رشيد عساف إثر نوبة قلبية حادة.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4058636_1655906834

الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خروجه من غرفة العمليات

WhatsApp Image 2022-06-23 at 4.54.33 PM

تفاصيل شخصية هند صبري التي تجسدها في فيلم كيرة والجن

image

باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد "عمهم"

2539156_1627622810

حمو بيكا يطالب بعودته للغناء في بلده

62E55227-547C-4291-B109-F5B0252C13AE

جورج وسوف وصابر الرباعي يغنيان في موسم جدة

118661a69d96992fd175e767a338f7fc--passport-lebanon

صور نادرة للفنانة فيروز من يوم زفافها

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-06-21 at 4.07.01 PM

وائل منصور يطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الأب..فيديو

102-5-730x438-1-730x438

أحدث ظهور للفنان ناصيف زيتون .. صورة

جهاد-سعد

مسلسل جديد للفنان جهاد سعد

henedy

حريق في منزل الفنان محمد هنيدي - صور

317920_0

الموت يفجع كينغ الغناء محمد منير

19_2021-637503013692509937-250

تفاصيل اصابات الفنان أحمد زاهر خلال تصوير فيلمه الجديد "فارس"