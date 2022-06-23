بعد شائعات وفاته بنوبة قلبية .. أول تعليق للفنان رشيد عساف

الوكيل الإخباري-استغرب النجم السوري رشيد عساف الأخبار المتداولة حول وفاته والتي انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين السابقين.

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وقال رشيد عساف في حديث خاص لـموقع "سيدتي ": أنا بخير وصحة جيدة والحمد لله ولا أعرف هدف مطلقي الشائعات وما يجنونه من الأخبار الملفقة".



وأوضح رشيد أنه علم بالخبر من الأصدقاء والمحبين الذين تواصلوا معه للاطمئنان عليه بعد انتشار شائعة وفاته.



وعن جديده أكد رشيد في حديثه لـ "سيدتي " أنه بصدد المشاركة بعمل جديد رافضاً الكشف عن التفاصيل المتعلقة به حتى تتم الأمور بشكل كامل.



وكانت انتشرت عبر السوشال ميديا أخبار عن وفاة النجم السوري رشيد عساف إثر نوبة قلبية حادة.