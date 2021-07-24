السبت 24-07-2021
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السبت، 24-07-2021 10:08 ص

بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز .. حسن الرداد : ' الواحد قرف منكم'

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الوكيل الاخباري - رد الفنان حسن الرداد، عن شائعة خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز معلقا: بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللي كتبت اخبار غير صحيحة عن حماتي دلال عبدالعزيز، اللى بينزل اخبار غير صحيحة تخص حياة انسان عشان يعمل ترند على موقع يبقى واحد مش محترم ولا يحترم المهنة بتاعته اللي الف باء فيها وجوب تحري الدقة .

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و أضاف الرداد : احنا بقالنا شهور في المستشفى و كلنا متواجدين مع حماتي وقاعدين قدامها 24 ساعة رامي و إيمي و دنيا و آنا يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل اهلنا و حبايبنا بيطمنوا .

 


 
واستكمل : حقيقي عايز اسال اللي كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد وسمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه او ممكن يحصل له ايه على ما يتاكد ان الخبر مش مظبوط؟ مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى انت عملتها بس حقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل.

 

 

المصدر : الجمهورية 


 




 

 


 

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