بعد شاروخان .. ما سبب تواجد النجم العالمي " جاكي شان " اليوم في السعودية ؟

الوكيل الإخباري-يشارك الفنان العالمي جاكي شان، في جلسة حوارية اليوم ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وستبدأ الجلسة في تمام الساعة الـ 5 بتوقيت المملكة العربية السعودية.



وسبق وكرمت إدارة مهرجان البحر الأحمر النجم الهندي شاروخان، خلال حفل افتتاح الدورة الثانية يوم الخميس الماضي بالمملكة العربية السعودية.



وعلى جانب آخر، شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أٌقيم يوم الخميس الماضي، حضور كبير من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم نيللي كريم وهالة صدقي، ولبلبة، ومحمد فراج وزوجته بسنت شوقي، بالإضافة إلى المخرج محمد دياب والناقد طارق الشناوي، كما حضر كل من المنتج محمد حفظي والفنان كريم فهمي وحسن الرداد، وأحمد داوود وزوجته علا رشدي، ومايا دياب.

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القاهرة24

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