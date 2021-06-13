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الأحد، 13-06-2021 12:28 م

بعد شجار عنيف .. وفاة عارضة أزياء أوكرانية في تركيا

ش


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، عن وفاة عارضة أزياء أوكرانية بعد سقوطها من شرفتها في تركيا.

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وذكر موقع "Strana.ua" الأوكراني أن العارضة الأوكرانية تدعى أنجليكا سرابيانتس سقطت من شرفتها بعد شجار مع عشيقها في تركيا.


وأشارت السلطات التركية إلى أنها قامت باعتقال عشيقها المتهم بالقتل العمد الذي بدوره روى القصة الكاملة للحادث، وقال إن الشجار بينهما بدأ في سيارة أجرة وتطور في الشقة إلى أن قامت العارضة برمي نفسها من الشرفة بعد فشله بالتقاطها.


وبحسب السلطات، توفيت العارضة الأوكرانية في سيارة الإسعاف وهي في طريقها إلى المستشفى متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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