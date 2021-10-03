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الأحد، 03-10-2021 08:48 م

بعد شهرين على زواجها فاطمة الأنصاري ليست بخير

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الوكيل الإخباري - كشفت الفاشينيستا السعودية، مريم الأنصاري، عن تعرض شقيقتها خبيرة التجميل فاطمة الأنصاري لوعكة صحية ونقلت على اثرها إلى المستشفى.

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وحول وضع فاطمة الصحي قالت مريم: "الحمد لله أمورها تمام وكل شي كويس.. أنا الحين معاها في المستشفى.. تعبت الأمس الفجر وقالوا إنها لازم تفضل لبكرة في المستشفى".


وتابعت: "تصدقون وأنا كده قاعدة بفكر بيني وبين نفسي.. وأقول أستغفر الله العظيم شو قاعد بيصير كل شوية واحدة فينا تطيح والله ما مبالغ بس أحس شوية الوضع مو مظبوط".


وختمت: "أختي أمل المسكينة من الفجر كانت معاها والآن دوري أنا أقعد معاها.. والحمد لله هي قدامي نايمة لكن الصبح كانت تعبانة وايد وصراخ من شدة الألم.. لكن الحين الحمد الله أحسن".

 

المصدر - الفن 

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