بعد شهر من اعتزاله مواقع التواصل .. شريف منير يعود لمتابعيه

الوكيل الإخباري _ بعد شهر من اعتزاله مواقع التواصل الإجتماعي عاد الفنان شريف منير من جديد ليشارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" صورة جديدة له .

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وارفقها بتعليق قال فيه : "ًصباح الخير" .

لتهال عليه التعليقات من متابعيه الذين اعربوا عن سعادتهم بعودة الفنان .



يذكر ان شريف منير كان قد أعلن اعتزاله السوشيال ميديا الفترة المقبلة بعد تعرضه لهجوم شديد في الفترة الأخيرة بعد التنمر على أولاده بسبب صورة عائلية نشرها عبر حسابه على انستغرام .



المصدر : صدى البلد

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