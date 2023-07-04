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الثلاثاء، 04-07-2023 07:04 ص

بعد صراع مع المرض.. الموت يغيب فنان مصري

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الوكيل الاخباري - غيب الموت الفنان المصري علاء عبد الخالق بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما.

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بدأ علاء عبدالخالق مشواره الفني مع فرقة الأصدقاء في عام 1980 برفقة المطربة حنان ومنى عبدالغني.


أصدر أول ألبوم له عام 1985 والذي ساهم المطرب حميد الشاعري في توزيعه وإصداره، وشاركه في أداء أغنية "بحبك كون".


اختفى الفنان عبدالخالق عن الساحة الفنية لفترة طويلة منذ 2002 حيث أصدر آخر ألبوم له بعنوان "عين بعين".


علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، في 23 فبراير 1964، وتخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم "الكاسيت" في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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