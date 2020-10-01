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الخميس، 01-10-2020 01:39 م

بعد صورة زوجته منى زكي مكبلة .. أحمد حلمي يتوعّد الفاعل

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الوكيل الإخباري _ علق الفنان المصري أحمد حلمي بإسلوبه الكوميدي المعتاد على بوستر فيلم "الصندوق الاسود" والذي تشارك فيه زوجته الفنانة المصرية "منى زكي" .

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حيث انه اعاد نشر البوستر الذي ظهرت فيه زكي مضرجة بالدماء ومكبلة، وكأنها مخطوفة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" وارفقه بتعليق قال فيه :" بالنجاح والتوفيق وانا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده".

 


المصدر : الفن 

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