بعد صورة زوجته منى زكي مكبلة .. أحمد حلمي يتوعّد الفاعل

الوكيل الإخباري _ علق الفنان المصري أحمد حلمي بإسلوبه الكوميدي المعتاد على بوستر فيلم "الصندوق الاسود" والذي تشارك فيه زوجته الفنانة المصرية "منى زكي" .
حيث انه اعاد نشر البوستر الذي ظهرت فيه زكي مضرجة بالدماء ومكبلة، وكأنها مخطوفة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" وارفقه بتعليق قال فيه :" بالنجاح والتوفيق وانا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده".
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المصدر : الفن
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