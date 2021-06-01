بعد طرح اغنيتها الجديدة .. اتهامات تطال نانسي عجرم بسرقة لحن محمد المجذوب

الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة نانسي عجرم، مؤخرًا بإطلاق أغنيتها الجديدة حبك بيقوي، أولى أغنيات أحدث ألبوماتها الغنائية نانسي 10.



أغنية حبك بيقوي من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب وطُرحت يوم 28 أيار الماضي، عبر قناة نانسي في موقع يوتيوب وحققت حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.

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وما إن طرحت نانسي الأغنية، حتى انهمرت الاتهامات عليها بالسرقة من لحن الفنان محمد المجذوب وأغنيته "طلع النهار" التي طرحها قبل سنوات.

كما اتهم أحد الصحافيين نانسي بأنها سرقت لحن كامل من أغنية محمد المجذوب طلع النهار.





والرابط الوحيد بين صناع الأغنيتين هو موزع الأغاني المصري هاني يعقوب، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصد التشابهات بين الأغنيتين.



إشارة الى أنه عام 2017، هدّد المغني القطري، فهد الكبيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سرقة أغنيته بعيد الشر التي تحدث عن تطابقها لحد بعيد من كلمات وألحان مع أغنية الفنانة نانسي عجرم والتي طرحت بعنوان خراب بيوت.

المصدر - لبنان 24