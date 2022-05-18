الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 18-05-2022 09:33 ص

بعد طلاقهما .. الكشف عن حقيقة زواج ابطال مسلسل " جميل وهناء" من جديد

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الوكيل الإخباري-جدل كبير أحدثه انتشار صورة قديمة من زفاف النجمين أيمن زيدان ونورمان أسعد أدت الى ضياع لدى المتابعين الذين ظنوا لوهلة ان انتشار هكذا خبر يعني ان الثنائي عاد الى بعضهما في وقت ان الموضوع لا صحة له ابداً فهذا الزواج انتهى قبل فترة طويلة جدا ولا يوجد ما يجمعهما سوى ابنتهما.

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من ناحية ثانية وعلى الرغم من غيابها عن الاضواء منذ زواجها الثاني واستقرارها في منزلها لا زالت نورمان أسعد صاحبة شهرة كبيرة والجمهور يتعطش لمعرفة جديدها بين الحين والاخر.


الفن

 

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