بعد طلاقه لياسمين صبري .. من الفتاة التي ارتبط بها ابو هشيمة ؟

الوكيل الإخباري-كشف الاعلامي اللبناني ايلي باسيل عن هويّة فتاة جديدة بحياة رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة من بعد طلاقه من ياسمين صبري.



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وقال إيلي أنها شابة من "كوسوفو" تبلغ من العمر 29 عامًا وتدعى "مورينا تاراكو" تعيش في اسطنبول حيث لديها عيادة تجميلية خاصة بها وقد تعرّف اليها من قبل أصدقاء مصريّين مشتركين.



الجدير ذكره أن الاعلامي ايلي باسيل كان قد تحدث لمرّات عديدة السنة الماضية عن فشل العلاقة الزوجية للثنائي أبو هشيمة - صبري وقرب انفصالهما عن بعض، الّا انّهما وبالاخصّ صبري كانت دائمة الإصرار على عدم تأكيد الموضوع واعتماد سياسة النفي بطريقة غير مباشرة حتى بانت أخيرًا حقيقة وضع علاقتهما الهشّة التي لم تعمّر أكثر من سنتين.



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