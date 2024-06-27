الخميس 27-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض مساحات الأبنية المرخصة 12 %

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن كمين جنين

الامن العام : ضبط عدة مركبات لهذا السبب

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الممرضة لينا جرادات

وظائف شاغرة في جامعة مؤتة - تفاصيل

السعوديون يحتفون بقرار الأردن الصارم

النشامى بالمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم

إعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

بدء موسم العطلات يرفع الطلب على الدينار الأردني بسوق قطر

أسعار الذهب في الاردن اليوم

الخميس، 27-06-2024 10:49 ص

بعد عرضها في الرياض.. كريم عبدالعزيز يعود بـ "السندباد" إلى العلمين

202462714628935PI


الوكيل الإخباري- يستعد الفنان المصري كريم عبدالعزيز، لعرض مسرحيته "السندباد" مجددًا بعد عرضها للمرة الأولى في موسم الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

اضافة اعلان


ومن المقرر أن يقدم عبدالعزيز المسرحية ضمن فعاليات الدورة القادمة من مهرجان العلمين الجديدة في مصر.


وتعد هذه المسرحية بمثابة عودة للفنان كريم عبدالعزيز إلى المسرح بعد فترة انقطاع تزيد عن 23 عامًا.

 

وبشأن عرض مسرحية "السندباد"، فإنها تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة الترفيه السعودية ووزارة الثقافة المصرية، والذي سيتم من خلاله عرض عدد من الفعاليات التي تم طرحها في موسم الرياض ضمن مهرجان العلمين بمصر.


وتدور أحداث المسرحية في إطار خيالي حول أحد الأشخاص يُدعى "عمر أبوالهول"، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

 

وهذا العمل المسرحي من بطولة الفنانة نيللي كريم، والفنان بيومي فؤاد، والفنان مصطفى خاطر، والفنانة شيماء سيف، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي.


24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024626154217975MD

سيلين ديون تعاني من الآلام في ظهور مأساوي

2024627019544976C

الشقيقان عمرو وأحمد سعد يغنيان في برنامجهما

202462703634780X3

للمرة الأولى.. ماجد المهندس يغني "لو زعلان" بالمصرية

111

انطلاق تصوير مسلسل "العتاولة 2" في أكتوبر القادم

2400401

سبعينية.. أكبر مشاركة في مسابقة ملكة الجمال في أمريكا

202462693399206N

أحلام تعلّق على إحراج أنغام: "اسمي ليس إساءة"