بعد عرضها في الرياض.. كريم عبدالعزيز يعود بـ "السندباد" إلى العلمين

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان المصري كريم عبدالعزيز، لعرض مسرحيته "السندباد" مجددًا بعد عرضها للمرة الأولى في موسم الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

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ومن المقرر أن يقدم عبدالعزيز المسرحية ضمن فعاليات الدورة القادمة من مهرجان العلمين الجديدة في مصر.



وتعد هذه المسرحية بمثابة عودة للفنان كريم عبدالعزيز إلى المسرح بعد فترة انقطاع تزيد عن 23 عامًا.

وبشأن عرض مسرحية "السندباد"، فإنها تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة الترفيه السعودية ووزارة الثقافة المصرية، والذي سيتم من خلاله عرض عدد من الفعاليات التي تم طرحها في موسم الرياض ضمن مهرجان العلمين بمصر.



وتدور أحداث المسرحية في إطار خيالي حول أحد الأشخاص يُدعى "عمر أبوالهول"، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

وهذا العمل المسرحي من بطولة الفنانة نيللي كريم، والفنان بيومي فؤاد، والفنان مصطفى خاطر، والفنانة شيماء سيف، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي.





