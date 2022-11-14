بعد عودتها لحسام حبيب... أين إبنتيّ شيرين؟

الوكيل الإخباري-لا يزال قرار النجمة شيرين عبد الوهاب بالعودة الى الفنان حسام حبيب وعقد قرانهما مجدداً الأكثر تداولاً في الإعلام وعلى السوشيال ميديا، حيث شنّ الجمهور حملة قاسية على شيرين متسائلين عن الأسباب وعن ردّ فعل ابنتيها ومصيرهما في ظل أزمة والدتهما الصعبة.



تساءل الجمهور عن مكان تواجد ابنتيها مريم وهنا، لا سيما بعدما ظهرت الأخيرة بصورة الى جانب والدها الموزع الموسيقي محمد مصطفى، ويتزامن ذلك مع احتفال شيرين بعودتها لحسام رغم كل التصريحات السابقة التي كشفت فيها عن معاناتها معه.

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وفي هذا السياق، فجرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية مفاجأة من العيار الثقيل حول مكان بنات شيرين بعد عودتها لحسام مرة أخرى، وكشفت نضال الأحمدي أن ابنتيها عادتا بالفعل إلى منزل والدتهما مرة أخرى، وذلك بعدما كانت عند والدهما خلال تواجد شيرين في المصحة النفسية.



ونشرت ابنتها الصغرى التي تنشط على التيك توك صورة لها من داخل منزل والدتها، وأعلنت أنها تركت منزل والدها وعادت الى أحضان أمها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وانتقدوا شيرين على قرارها الذي سيؤثر على ابنتها، لا سيما وانهما سبق وتحدثتا عن معاناة والدتهما الكبيرة مع حسام وتحدثوا عن حالات النفسية السيئة التي كانت فيها طوال فترة زواجهما، وهو ما دفع الجمهور لمطالبة الموزع الموسيقي باحتصان ابنتيه وابعادهما عن هذه الأجواء.

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