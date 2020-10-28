بعد غيابها لسنوات الفنانة جوانا ملاح تفاجئ الجمهور - فيديو

الوكيل الاخباري - بعد الغياب الطويل عن الشاشة، ظهرت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح في لقاء تلفزيوني.
ورداً على سؤال عن سبب هذا الغياب، قالت الفنانة جوانا ملاح إن هذا ارتبط بأسرتها كما بظروف وصفتها بالخاصة والشخصية. وأضافت أنها لن تترك الفن أبداً لأنه يسير في عروقها على حد قولها.
وإثر هذا، تساءل الكثير من المتابعين عن حقيقة عودتها معبّرين عن فرحهم بذلك. كما تذكّر الكثيرون أبرز أغنياتها، وتحدّث آخرون عن التغيير الذي طرأ على شكلها حيث أشاروا إلى أنها ربما اكتسبت بعض الوزن وحقق الفيديو أكثر من 76 ألف مشاهَدة.
جوانا ملاح . . . . تطل على الجمهور .. من بعد سنوات غياب .. بسبب ظروف عائلية و خاصة .. و لم تعتزل الفن ..... شتقنالها .. ❤️ شو بتحبوا و بتتذكروا من اغانيها ..؟؟ ..... القاء كامل في صفحة الإعلامي @saidhariri 🙏 #جوانا_ملاح @joanamallah #قاضي_المشاهير 👨⚖️⚖️ . . . . . . . . . . . . . . . #نادين_نجيم #سيرين_عبدالنور #ناصيف_زيتون #نادين_نسيب_نجيم #نجوى_كرم #نوال_الزغبي #نانسي_عجرم #باسكال_مشعلاني #راغب_علامة #سيف_نبيل #ادهم_النابلسي #اغاني #اصالة_نصري #اصالة #مهرجان_الجونة_السينمائي #حلا_الترك #لبنان #مصر #الكويت #فلسطين #الامارات #بوظبي #دبي #العراق #السعودية #الاردن #سوريا
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