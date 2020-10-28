بعد غيابها لسنوات الفنانة جوانا ملاح تفاجئ الجمهور - فيديو

الوكيل الاخباري - بعد الغياب الطويل عن الشاشة، ظهرت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح في لقاء تلفزيوني.

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ورداً على سؤال عن سبب هذا الغياب، قالت الفنانة جوانا ملاح إن هذا ارتبط بأسرتها كما بظروف وصفتها بالخاصة والشخصية. وأضافت أنها لن تترك الفن أبداً لأنه يسير في عروقها على حد قولها.

وإثر هذا، تساءل الكثير من المتابعين عن حقيقة عودتها معبّرين عن فرحهم بذلك. كما تذكّر الكثيرون أبرز أغنياتها، وتحدّث آخرون عن التغيير الذي طرأ على شكلها حيث أشاروا إلى أنها ربما اكتسبت بعض الوزن وحقق الفيديو أكثر من 76 ألف مشاهَدة.

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