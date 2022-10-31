الإثنين 31-10-2022
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الإثنين، 31-10-2022 09:37 ص

بعد غيابه سنوات... شادي أسود يعود بـ 'ما طار'

شادي


الوكيل الإخباري - طرح المطرب السوري شادي أسود أحدث أغانيه "ما طار" من ألحانه وكلمات الشاعر نادر قطان وإخراج شاري منير عبر قناته الرسمية على يوتيوب بعد غياب طويل عن الساحة دام سنوات.


وفاجأ أسود جمهوره بالأغنية التي صورها في دبي، وحققت آلاف المشاهدات بعد ساعات من طرحها عبر يوتيوب.


ولقب شادي أسود بملك الرومانسية لتقديمه مجموعة متنوعة من الأغاني العاطفية منها "لم لا"، و"مريومة" والتي تعتبر من أغاني البيئة الشامية و"عقبال المية يا حياتي" التي أصدرها بمناسبة عيد الحب.


الفن 

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