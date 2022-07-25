بعد غياب .. آمال ماهر تعود من جديد بحفل غنائي الجمعة في مصر

الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة امال ماهر منشور على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي اعلنت فيه عن حفل قادم لها يوم الجمعة 29 تموز الحالي .

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وكتبت ماهر عبر " انستغرام " :" رجعالكم تاني... وبالنسبالي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد .... وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد ايه أنا مشتاقة لليوم دا .



‎أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي , ودا هيخلي الحفلة دي غير أى حفلة فاتت أو جاية ، هستناكم كلكم نغني مع بعض "

يذكر ان الفنانة آمال ماهر قد تصدرت الترند في الفترة السابقة بعد اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي .