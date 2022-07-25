الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان يستقبل شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر الواتس اب

التعليم العالي : إطلاق موقع القبول الموحد قريبًا

إربد: افتتاح الاكاديمية الأردنية السويدية للتعليم النموذجي

الهيئة الملكية للأفلام وصندوق دعم الافلام يعلنان عن المشاريع الحاصلة على دعم الصندوق

افتتاح ركن خديجة جمال المقابلة للكتاب وفضاءاته بمكتبة الجامعة الهاشمية

الغذاء والدواء: السماح للمرضى باستيراد الأدوية ليس لغايات تجارية

الأردن ومصر: اتفاق على إزالة القيود لانسياب حركة التجارة

تحذير حكومي الى جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة

تعميم حكومي على جميع المراكز الصحية والمستشفيات

وزير التربية يوجه رسالة بشأن امتحان التوجيهي

الإثنين، 25-07-2022 04:23 م

بعد غياب .. آمال ماهر تعود من جديد بحفل غنائي الجمعة في مصر

1500x500


الوكيل الإخباري- شاركت الفنانة امال ماهر منشور على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي اعلنت فيه عن حفل قادم لها يوم الجمعة 29 تموز الحالي .

اضافة اعلان

 

وكتبت ماهر عبر " انستغرام " :" رجعالكم تاني... وبالنسبالي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد .... وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد ايه أنا مشتاقة لليوم دا .


‎أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي , ودا هيخلي الحفلة دي غير أى حفلة فاتت أو جاية ، هستناكم كلكم نغني مع بعض "

 

 

يذكر ان الفنانة آمال ماهر قد تصدرت الترند في الفترة السابقة بعد اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي  . 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

أحدث ظهور للفنانة نجوى كرم -صورة

20210516040552552

فنانة مصرية تطلق وسم "ارفعوا أيديكم عن عادل إمام"

2450993_1628060089

اختيار أحمد السقا عضو في لجنة تحكيم مهرجان "النيل للإبداع الدرامي"

BeFunky-collage-2022-07-23T114236.797

منشور يكشف فكرة البوم " عشأنجي " وتامر حسني يعلق !

C31B50F6-046F-4A13-917E-241E0B384415

رامي جمال يحتفل بيوم ميلاده

WhatsApp Image 2022-07-25 at 12.46.15 PM

مي عمر تشارك صوراً عبر انستغرام

أخبار متعلقة
image (1)

نجوى كرم تحيي حفلاً في قبرص

f0c6b91c-2a8c-4559-b9b8-2633a4f26980

عاصي الحلاني يغني في بيروت

image

حفلتان لأم كلثوم اليوم في القاهرة

Anghaam

الأوبرا المصرية تضع شروطاً لحضور حفل الفنانة أنغام في عيد الأضحى

2016_4_3_15_59_46_816

حفل للفنان عبد الله الرويشد في الكويت

173-120624-kazem-el-saher-family-book-caesar_700x400

كاظم الساهر يغني في تركيا