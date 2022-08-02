بعد غياب .. جاستن بيبر على المسرح من جديد

الوكيل الإخباري-عاد جاستن بيبر إلى المسرح مجدداً يوم الأحد الماضي.



وأشعل الأجواء في مهرجان لوكا الصيفي في إيطاليا وذلك يوم الأحد في 31 يوليو الماضي.

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وكان بيبر قد أجل جولته الأمريكية مطلع الشهر الماضي بسبب تشخيص إصابته بمتلازمة رامزي هانت.



وقد سبق ونشر جاستين بيبر فيديو على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فاجأ فيه الجميع، حيث كشف عن إصابته بمتلازمة "رامزي هانت" أدت إلى شلل في النصف الأيمن من وجهه.



وتؤثر هذه المتلازمة على العصب الوجهي بالقرب من أذني المصاب.

وتفاعل الجمهور مع الخبر بشكل كبير وعبروا عن فرحتهم لعودة بيبر

الفن

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