بعد غياب دام ٤ سنوات بشرى تعود للسينما بعمل جديد

الوكيل الإخباري - إنتهت الفنانة المصرية بشرى من تسجيل أغنية جديدة لها بعنوان "إفرح"، وتستعد لطرحها قريباً عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

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وكانت أغنية "خيوط الأمل" آخر أعمال بشرى، من ألحان وتوزيع موسيقي محمد شاشو.



على صعيد الدراما، تعود بشرى إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات، فبدأت تصوير فيلم جديد بعنوان "معالي ماما"، تجسد بشرى دور إمرأة ذي منصب مهم، تواجه العديد من المواقف مع أسرتها.



يُذكر أن بشرى كانت ضحية تشخيص طبي خاطيء، لمشكلة كبيرة في القلب، كاد أن يتَسَبّب في عدم زواجها.



وخلال إستضافتها وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل، في برنامج معكم منى الشاذلي ، مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي عبر قناة "cbc" المصرية، قالت بشرى إن حالتها كانت قد تمّ تشخيصها على أنّها حُمَى روماتيزمية شديدة جداً، أنا ضحية تشخيص خاطيء كانت عندي مشكلة في القلب فعلاً وأُعالج منها، لكن ما تمّ تشخيصه كان أضخم بكثير، وبقيت أعالج إلى الجامعة .

المصدر - الفن