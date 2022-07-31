بعد غياب سنوات .. ابن آمال ماهر يظهر معها بصورة من الكواليس

الوكيل الإخباري-ظهرت الفنانة آمال ماهر، مع ابنها "عمر" في كواليس حفلها الأخير التي أحيته أول أمس الجمعة 29 يوليو، في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي.

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وتداول جمهور آمال ماهر، صورة لها مع ابنها «عمر» في كواليس الحفل، بعد غياب دام سنوات طويلة، فكان أول ظهور له معها وهو طفل صغير في جلسة تصوير لأحد المجلات الفنية.

وظهر عمر مع والدته آمال ماهر، في كواليس الحفل، وهو يحملها على ذراعيه بعدما صار شابا اليوم، في صورة لقت انتشارا واسعا فور نشرها بدقائق قليلة.











صدى البلد