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الخميس، 15-10-2020 12:50 م

بعد غياب طويل .. سامية الجزائري تعود من جديد

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الوكيل الإخباري _  بعد غياب طويل كشفت الفنانة السورية سامية الجزائري عن عودتها خلال الموسم الرمضاني المقبل ، حيث انها ستشارك في مسلسل "الكندوش".

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يشار الى ان الجزائري ستؤدي شخصية "أم مصطفى" وهي من الشخصيات الأساسية في العمل الدرامي إلى جانب الفنان السوري أيمن زيدان.

وفور انتشار الخبر اعرب المتابعون عن تشوقهم لمشاهدة الجزائري من جديد .



يذكر ان اخر اعمال سامية الجزائري هو مسلسل "زنود الست" عام 2013 .

 

المصدر : فوشيا 

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