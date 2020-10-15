بعد غياب طويل .. سامية الجزائري تعود من جديد

الوكيل الإخباري _ بعد غياب طويل كشفت الفنانة السورية سامية الجزائري عن عودتها خلال الموسم الرمضاني المقبل ، حيث انها ستشارك في مسلسل "الكندوش".
يشار الى ان الجزائري ستؤدي شخصية "أم مصطفى" وهي من الشخصيات الأساسية في العمل الدرامي إلى جانب الفنان السوري أيمن زيدان.
وفور انتشار الخبر اعرب المتابعون عن تشوقهم لمشاهدة الجزائري من جديد .
يذكر ان اخر اعمال سامية الجزائري هو مسلسل "زنود الست" عام 2013 .
المصدر : فوشيا
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