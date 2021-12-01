بعد غياب طويل شاهدوا كيف أصبحت الفنانة سميرة توفيق

الوكيل الإخباري - نشر الفنان وليد توفيق صورة عبر حسابه على تطبيق "انستغرام" ظهر فيها برفقة الفنانة القديرة سميرة توفيق بمنزلها في أبو ظبي يُرافقه السفير اللبناني فؤاد دندن.

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وعلّق توفيق على الصورة قائلا: "زيارة إلى منزل الفنانة الكبيرة الغالية سميرة توفيق في أبو ظبي، برفقة سعادة السفير اللبناني فؤاد دندن، ذكريات كثيرة وأحاديث ممتعة مع سيدة غالية على القلوب كافة"

وقد لاحظ المتابعون ان الفنانة سميرة توفيق الغائبة عن الاعلام لا زالت تحتفظ بالملامح نفسها على الرغم من مرور السنوات وبجمالها العربي.





المصدر - لبنان 24