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الإثنين، 06-12-2021 11:25 ص

بعد غياب طويل شاهدوا كيف بدت لبنى عبد العزيز

لبنى


الوكيل الإخباري - بعد سنوات طويلة من آخر ظهور لها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ظهرت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز على الريد كاربت للمهرجان بدورته الـ43، وهي مرتدية فستاناً باللون الأخضر مناسبًا لها، حيث تم توجيه الدعوة لها من أجل تقديم جائزة أحسن ممثلة بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

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وبكت الفنانة لبنى عبد العزيز أثناء تسليمها الجائزة للفنانة سواني روتيرو، عن فيلمها "أكيارا"، التي شاركت به ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحرصت الفنانة لبنى عبد العزيز على توجيه الشُكر لجميع الحضور بمهرجان القاهرة السينمائي.

المصدر - لها 

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