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الأحد، 25-09-2022 04:49 م

بعد غياب .. ظهور نادر للفنانة ماجدة زكي -صورة

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الوكيل الإخباري-إختفت الممثلة المصرية ماجدة زكي مؤخراً عن الساحة الفنية، كما إبتعدت كل البعد عن المقابلات الإعلامية، إنما لم تتوقف عن تأدية واجبتها مع زملائها في الفن، إذ حرصت على مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.

وحضرت زفاف إبنة الإعلامية المصرية سهير جودة، والذي تخلله العديد من المشاهير، وكما حضرت عزاء زوجة الممثل خالد زكي، وحرصت على مواساة إبنة الراحلة على خسارتها لوالدتها، وطبعاً حضرت تشييع ودفن الممثل المصري الراحل هشام السليم، وكانت تسود عليها حالة من الحزن الشديد.

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وتم تدوال إحدى صورها من مناسبات الفرح التي حضرتها، على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر الرواد عن رأيهم، فالبعض قال أنها لا زالت رائعة كعادتها، والبعض الآخر لاحظ أن تقدمها بالسن بدأ بالظهور على وجهها.

 


 

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