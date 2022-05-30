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الإثنين، 30-05-2022 02:27 م

بعد غياب عام .. دنيا سمير غانم في عمل مسرحي جديد

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الوكيل الإخباري-بعد أكثر من عام من الحزن، قررت الفنانة دنيا سمير غانم استكمال نشاطها الفني والعودة إلى الجمهور من خلال عمل مسرحي جديد يحمل عنوان روحي أنا.

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وأعلنت دنيا سمير غانم البدء في تجهيز العمل في المسرحية والذي من المقرر أن يشاركها بطولة العمل فيها نجم مسرح مصر علي ربيع بالإضافة إلى عدد من نجوم الكوميديا من بينهم محمود حافظ وشيماء سيف وبيومي فؤاد.


وسيكون ذلك هو العمل الأول لـ دنيا سمير غانم بعد حالة الحزن التي مرت بها لأكثر من عام في أعقاب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز على إثر مضاعفات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وبقائهم في المستشفى لأشهر.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل مسرحية روحي أنا لـ دنيا سمير غانم خلال الأيام المقبلة، حيث يجري عدد من المسؤولين عن العرض المسرحي مفاوضات لاختيار المسرح المقرر أن يتم العرض عليه.


ويستكمل فريق عمل المسرحية ترشيح باقي الممثلين في العمل، كما سيجري عرض المسرحية في إحدى الدول العربية بعد الانتهاء من عرضها في مصر.


ومن ناحية أخرى احتفلت دنيا سمير غانم أمس بوصول عدد المتابعين لديها على حسابها الشخصي بتطبيق إنستغرام إلى 14 مليون متابع.

 

ليالينا

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