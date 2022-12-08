بعد غياب عن تقديم البرامج .. شاهد كيف بدت الاعلامية هيلدا خليفة

الوكيل الإخباري-لا شك ان الاعلامية اللبنانية هيلدا خليفة اكتسبت شهرة كبيرة وقاعدة جماهرية خلال تقديم برنامج المواهب "ستار أكاديمي" الذي حقق نسب مشاهدات مرتفعة للغاية في الدول العربية الا انها غابت عن الاضواء او بالاحرى عن الشاشة الصغيرة واشتاق اليها الجمهور.



لكن من ناحية ايجابية لا زالت هيلدا متفاعلة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتشارك مع الجمهور يومياتها والاجواء العائلية اضافة الى سفراتها ورحلاتها كما ان هيلدا معروفة بحبها للموضة بشكل خاص وتختار اجمل الاطلالات ورغم مرور كل هذه السنوات على انهاء ستار أكاديمي يؤكد الجمهور أنها لم تكبر أبداً من ناحية الشكل بل كل يوم تصبح أجمل . " الفن "

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