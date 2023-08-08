بعد غياب.. فيروز تنشغل بهاتفها بأحدث ظهور - صورة

الوكيل الإخباري- بعد غياب لفترة طويلة، أطلت ملكة الغناء العربي الفنانة فيروز، على جمهورها من خلال صورة جديدة نشرتها ابنتها ريما الرحباني عبر السوشال ميديا، وسط تفاعل كبير من جمهور المطربة اللبنانية القديرة.



ونشرت نجلة السيدة فيروز صورة عبر حسابها على فيس بوك، أثناء انشغال والدتها بهاتفها الذكي، معلقة: "وترَاجِع حسَابْ العَتيق بْبَالْهَا.. طبعاً بـِ آيفون ريما".





يشار إلى أن فيروز تفضل البقاء بعيدة عن الأضواء.. وكانت ريما قد نشرت في عام 2022 فيديو نادراً احتفاء بـ عيد ميلاد والدتها الـ87، كما شاركت مقطع فيديو من كواليس التحضير لحفل فيروز في مصر عام 1989 وإحدى بروفات أغنية "مصر عادت شمك الذهب"، التي غنتها في حب مصر في ذلك العام.

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