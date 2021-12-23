بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يعلن مفاجأة لجمهوره

الوكيل الإخباري - كشف الفنان أحمد سعد، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" تحضيره لمفاجأة جديدة يعود بها لجمهوره بعد غياب عشر سنوات كاملة.





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ونشر سعد صورة له، وعلق عليها كاتباً: "خبر حلو بالنسبالي، إني بعد مرور أكتر من ١٠ سنوات ما عملتش ألبوم دلوقتي بجهز لألبوم هينزل قريبا مزيكا".





يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد، كانت أغنية "ع الدوغري"، وهي ديو غنائي جمعه بالفنان مصطفى حجاج، وحقق نجاحاً كبيراً فور طرحه على موقع الفيديوهات "يوتيوب".





المصدر - لها