بعد غياب 4 سنوات عن السينما.. ياسمين صبري تعود بفيلم أكشن كوميدي-فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت النجمة ياسمين صبري عن تحضيراتها للمشاركة في فيلم سينمائي جديد يبدأ تصويره الشهر المقبل.

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وقالت ياسمين صبري خلال مقابلة مع الإعلامية دانة الأشقر ببرنامج MBC Trending، إنها ستعود للساحة الفنية من جديد من خلال فيلم سينمائي، ستبدأ تصويره في شهر نوفمبر القادم

وعن ملامح وطبيعة الفيلم، أوضحت ياسمين أن الفيلم يدور في إطار من الأكشن تتخله أحداث كوميدية، متمنية أن ينال على اعجاب الجمهور.

وتابعت " الفيلم أكشن كوميدي إن شاء لله يعجب الجمهور، ويكون ممتع لهم من أول الطفل لغاية الجد".

سيدتي

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