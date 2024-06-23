بعد غياب 5 سنوات.. محمد سعد يستعد لتجربة سينمائية جديدة

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان المصري محمد سعد لخوض تجربة جديدة في عالم السينما بعد غياب دام حوالي 5 سنوات.

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وكشف المنتج محمد الرشيدي عن عودة محمد سعد بفيلم جديد يحمل عنوان "دكتور عدوة"، الذي يمثل عودته لشاشة السينما بعد غياب قرابة 5 سنوات منذ آخر أفلامه "الكنز 2: الحب والمصير" عام 2019. من المقرر عرض فيلم "دكتور عدوة" في السينمات أواخر العام الجاري 2024.



يُشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد في السينما كان فيلم "الكنز 2: الحب والمصير"، وشارك فيه مع محمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل وروبي وغيرهم، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.



بينما كانت آخر أعماله في الدراما التلفزيونية مسلسل "إكس لانس"، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، وشاركت فيه الفنانة شيرين، والفنانة ويزو، والفنان أحمد فتحي، وحسام داغر، وسارة درزاوي، وحسن عبد الفتاح، وياسر علي ماهر وغيرهم، ومن إخراج إبرام نشأت.



