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الثلاثاء، 12-01-2021 12:27 م

بعد غياب 5 سنوات.. يوسف شعبان يعود إلى التمثيل في رمضان 2021

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الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المصري، يوسف شعبان، عن قرب عودته للمشاركة في الأعمال الفنية بعد غياب استمر 5 سنوات.

وقال يوسف شعبان، في تصريحات خاصة مع موقع "في الفن"، إنه "توصل لاتفاق مع إحدى شركات الإنتاج للمشاركة في مسلسل جديد في مرحلة الكتابة"، مشيرا إلى أنه "يتوقع أن تكون عودته إلى الاستوديوهات خلال الشهور المقبلة، ليتم عرض المسلسل خلال شهر رمضان".

وأضاف أن "ابتعاده عن المشاركة في الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية لم يكن باختياره، لكنه يرجع إلى اعتماد صناع الدراما على إسناد الأدوار الرئيسية للشباب، رغم أنه من الطبيعي أن يكون هناك أدوار للممثلين في المراحل السنية المختلفة".

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يذكر أن آخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، انتصار، أحمد عبد الوارث، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.

 

سبوتنيك

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